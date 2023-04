Finirà in tribunale l’aggressione di Valverde a Baena: non c’entra il calcio, c’entra lo stare al mondo

Una presunta frase dell’avversario sulla sua difficoltà ad avere figli, il pugno nel pullman, la denuncia alla polizia. La giustizia sportiva non c’entra

Finisce alla polizia la lite tra il centrocampista del Madrid Federico Valverde e quello del Villarreal Alex Baena. A fine partita il calciatore del Real ha raggiunto il rivale sull’autobus e gli ha sferrato un pugno. È partita la denuncia alla polizia, come riportato da Onda Cero. In mezzo, sembra che ci sia una frase sul figlio che i Valverde non riescono ad avere per problemi durante la gravidanza. La vicenda potrebbe avere conseguenze penali.

El Mundo ricorda che anche in campo, al minuto 62, c’era stato un primo scontro tra i due con Valverde che aveva tirato giù l’avversario dopo aver subito un fallo da lui.

Valverde è andato a cercare Baena sul bus del Villarreal e ha sferrato un pugno che ha lasciato lo zigomo sinistro rosso. «Dimmi ora cosa mi hai detto sul campo di mio figlio», avrebbe esclamato al giocatore di Roquetas de Mar che ha deciso di denunciare l’aggressione in una stazione di polizia a Castellón.

Prosegue El Mundo:

Valverde afferma che durante la partita di Coppa del Re del 19 gennaio, Baena gli ha detto «piangi ora che tuo figlio non nascerà “mentre faceva” gesti di pianto con le sue mani». Il calciatore del Villarreal nega, assicurando che “è falso”, che non ha mai detto nulla sui problemi nella gravidanza di Mina Bonino, moglie di Valverde.

¡Un momento de máxima tensión! ¡Ojo al gesto de Valverde tras la falta de Baena! 😮 La secuencia y el análisis de TODO lo sucedido en el Santiago Bernabéu, este lunes en #ElPostDeDAZN pic.twitter.com/nZqSbrNODd — DAZN España (@DAZN_ES) April 9, 2023

El Mundo scrive che i problemi della coppia nell’avere bambini in realtà erano noti. La moglie si era vista costretta a scrivere sui social: “questa settimana è stata una delle più difficili che abbiamo dovuto attraversare. Dobbiamo passare mesi difficili, ma ne usciremo”.

L’entourage del calciatore del Villarreal lo difende: «Non avrebbe mai scherzato su qualcosa del genere con un altro calciatore». La stessa motivazione addotta da quelli di Valverde: non avrebbe mai reagito così senza un motivo valido. Al punto da aggiungere che Valverde non ha rimpianti.

El Mundo scrive che ci sono ancora molti dubbi, che i fatti non sono chiari.

“Lo stabiliranno le indagini della polizia. Il Villarreal non denuncerà Valverde o il Real Madrid e si è concentrato solo sul sostegno a Baena nella sua denuncia. Il Madrid non applicherà alcuna sanzione interna a Valverde e sostiene il calciatore.

Nel rapporto dell’arbitro non dovrebbe esserci nulla perché l’aggressione è avvenuta nel parcheggio dello stadio.

Se Baena avesse denunciato Valverde alla direzione di gara, l’uruguaiano avrebbe potuto subire fino a dodici giornate di squalifica, così invece no. È un problema di polizia.

