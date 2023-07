Sarri incontra i tifosi e avvisa Lotito: «Voglio quattro acquisti»

Il CorSport racconta l’ultimo giorno di ritiro ad Auronzo e le parole del tecnico a chi lo esortava a farsi comprare almeno due dei quattro desiderati

Niente conferenza stampa di inizio o fine ritiro, per Maurizio Sarri, che oggi il Corriere dello Sport racconta “schiumante di rabbia”, ma ieri il tecnico della Lazio ha rotto il silenzio con i tifosi, nell’ultimo giorno di Auronzo. Il CorSport racconta il bagno di folla che ha accolto Sarri, con autografi a raffica e il siparietto con uno dei tifosi della Lazio.

“Un tifoso gli si è avvicinato e gli ha detto ‘almeno due di quei quattro fatteli prendere’ intendendo due acquisti. I quattro acquisti, seppure non nominati, possono intendersi Zielinski, Berardi, Ricci e Pellegrini. È il quartetto indicato da Sarri e su cui insiste nonostante Lotito abbia chiuso ogni possibilità per loro. I nomi ormai li conoscono anche i tifosi. «No, no. Li voglio tutti e quattro», è stata la risposta di Mau. Vale come conferma delle idee che ha e che non cambierà. Sarri, al di là dei nomi, aspetta ancora quattro colpi. Mancano il nuovo Milinkovic, il regista, l’ala e il terzino sinistro. Siamo al 29 luglio e non sembrano esserci colpi in chiusura, l’unico può essere Sow dell’Eintracht Francoforte”.

Forse.

