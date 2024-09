Wilander punge Sinner: «Alcaraz è il numero 1, la classifica Atp è solo una questione di computer…»

Su L’Equipe: “Alcaraz ha un arsenale infinito anche se non fa sempre la scelta migliore. E poi sorride. Per il tennis è una manna”

Alcaraz “ha solo 21 anni. Ma ora lo sappiamo. Abbiamo visto che non ha bisogno di giocare un tennis soprannaturale per vincere uno Slam. È il segno del più grande”. Per Mats Wilander, su L’Equipe, la finale del Roland Garros “mette le cose in prospettiva. Le sue possibilità di vincere altri Slam sono immense, e non è grazie al suo diritto o alla sua smorzata. È perché il suo cervello, il suo cuore e il suo coraggio sono al posto giusto”.

“Mi ha influenzato molto di più oggi rispetto a quando vinse gli Us Open e Wimbledon. Lì era chiaramente il favorito perché aveva già vinto due Major. È anche un insegnamento enorme per lui perché sa di avere quell’extra in lui. Il simbolo è l’inizio del quarto set. Poi si è buttato nella partita come se nulla fosse successo. Ha ritrovato il suo ritmo. Sul 4-0 la parte più difficile l’ha fatta perché ha potuto rilassarsi. Dà l’impressione di avere il controllo della maggior parte degli scambi e che da lui dipenda l’esito della partita. Ciò probabilmente deriva dal fatto che ha molti modi diversi per fare punto. Non fa sistematicamente la scelta migliore ma l’arsenale è lì, a disposizione. All’improvviso l’avversario non sa più su quale piede ballare. La ciliegina sulla torta? Sorride in campo! È un perfetto ambasciatore del tennis”.

“Con la fine dei Big 3, questo ragazzo è una manna dal cielo per il nostro sport. Può rendere il tennis ancora più popolare. Ma serviranno altri successi del Grande Slam. Gli basterà un titolo all’anno per ricoprire questo ruolo. Essere il numero 1 è solo una questione di computer. Le persone preferiranno sempre il tennis dal vivo a una macchina“.

