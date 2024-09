Dovbyk, il Napoli offre 35 milioni al Girona. Lui però vorrebbe giocare la Champions (As)

L’attaccante non sarebbe convinto perché il Napoli non disputerà alcuna competizione europea, mentre con il Girona giocherebbe in Champions

Il Napoli è in cerca di un centravanti che possa sostituire Osimhen. Si è parlato tanto della pista Lukaku, ma ci sono anche altri nomi che piacciono alla società azzurra. Dalla Spagna informano che il Napoli hanno offerto 35 milioni per Dovbyk del Girona.

Dovbyk, per ora solo il Napoli ha presentato un’offerta formale

Scrive As:

Mentre Artem Dovbyk è impegnato negli allenamenti con l’Ucraina per gli Europei, il suo nome è ancora sotto i riflettori. Qualche giorno fa, il 26enne attaccante del Girona ha rivelato che il suo agente sta parlando con i club italiani del suo futuro e, secondo As, quello che mostra il maggiore interesse è il Napoli. Il club italiano è anche l’unico ad aver fatto al Girona un’offerta formale per ingaggiarlo. La loro proposta è di 35 milioni e i dirigenti del Napoli hanno fatto capire al club biancorosso che fanno sul serio per Dovbyk.

Al momento, il Napoli è l’unica squadra che ha fatto un’offerta al Girona per la quale è disposto a negoziare. Tuttavia, l’attaccante non sarebbe del tutto convinto perché il Napoli non disputerà alcuna competizione europea nella prossima stagione. D’altra parte, a Girona giocherebbe in Champions League.

L’entourage di Dovbyk è rassicurante e si sa che ci saranno altre squadre, oltre al Napoli, che si muoveranno con decisione con l’avanzare del mercato. Piace anche in Inghilterra e in Spagna.

