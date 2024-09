Napoli, oggi l’incontro tra Conte e l’agente di Di Lorenzo (Sky)

Conte non vuole sentire discussioni sul capitano e su Kvara, per lui sono fondamentali. Proverà a sanare i rapporti

Per il Napoli è una giornata cruciale. Si terrà un incontro tra Giuffredi, agente di Di Lorenzo, e Conte per cercare di sanare i rapporti tra il capitano e il club.

Massimo Ugolini, inviato Sky, dà aggiornamenti sulla situazione:

«C’è una situazione delicata che verrà approfondita oggi con un incontro che dovrebbe essere in programma con l’agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi. Antonio Conte, che reputa Di Lorenzo fondamentale nel progetto, dovrà chiarire e risolvere questo nodo. Sono due i giocatori su cui non vuole sentir discussioni: Kvara e Di Lorenzo. Giornata molto delicata quella di oggi, vissuta tra Castel Volturno e il suo albergo. Ci risulta che Conte abbia fatto una piccola sosta prima di tornare in albergo per iniziare a vedere gli appartamenti per vedere dove alloggiare. Per il mercato prima di tutto la base, con la difesa dove Buongiorno è il primo obiettivo del Napoli, poi c’è Hermoso sullo sfondo ma neanche tanto. Oggi potrebbe essere una giornata importante per cominciare a smussare gli angoli di una vicenda delicata, quella che riguarda la situazione ambientale che riguarda il capitano Di Lorenzo».

Secondo quanto riporta Sportitalia, Di Lorenzo avrebbe confermato a Conte la volontà di andare alla Juventus. L’indiscrezione rivelata da Criscitiello secondo cui Conte avrebbe chiamato il capitano del Napoli chiedendogli di rimanere a Napoli:

«Devi restare. Riparto da te. Devono passare sul mio cadavere per cederti».

La risposta però di Di Lorenzo non sarebbe cambiata. Il capitano ha ringraziato il Mister ma ha ribadito la ferma volontà di lasciare Napoli per la Juventus:

«Il mio ciclo è finito. Voglio andare alla Juve e ho già informato la società».

ilnapolista © riproduzione riservata