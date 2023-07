Sarri freme, fuma e schiuma di rabbia: siamo ad agosto e l’unico acquisto è Castellanos (CorSport)

I ritardi sul mercato sono clamorosi e il tempo stringe. Ora anche Sow non è più sicuro. Mentre Sarri voleva solo Zielinski

“Sarri freme, fuma e schiuma di rabbia”, scrive il Corriere dello Sport, evidenziando il malumore del tecnico di fronte al mercato della Lazio, che ancora non decolla, concentrato nelle mani del presidente Claudio Lotito.

L’unico acquisto concluso finora dalla Lazio è stato quello di Castellanos. Ora anche Sow, che era praticamente un affare già chiuso, non è più certo. Sarri lo ha bloccato quando era già pronto il contratto e si pianificavano le visite mediche, poi il chiarimento con Lotito, la promessa del presidente che Sow non sarebbe stato il sostituto di Milinkovic e il via libera dell’allenatore. Ma ora è Sow ad essere indeciso, avendo saputo del tentennamento del tecnico.

Il CorSport scrive:

“Adesso è la Lazio che aspetta Sow. Dopo il pasticcio di giovedì, il sì di Lotito e il no di Sarri al suo arrivo fino al dietrofront, lo svizzero ha preso tempo”.

Sow è tentato dal Siviglia, nelle prossime ore dovrà dare una risposta alla Lazio.

Intanto, il quotidiano sportivo racconta l’umore di Sarri.

Pare che il nome di Sow sia spuntato all’improvviso, non lo sapeva nemmeno Sarri che fosse tra gli obiettivi del club.

“Il nome di Spw era spuntato all’improvviso, sembra anche per Sarri. Ci sono versioni contrastanti. C’è chi assicura che il nome dello svizzero facesse parte delle soluzioni per il centrocampo. C’è chi è certo del fatto che l’allenatore non ne fosse a conoscenza. Che Sarri sia spiazzato e amareggiato non c’è dubbio”.

Pochi giorni fa, da Auronzo, Lotito ha promesso un colpo che avrebbe stupito tutti, ma i nomi che circolano non sono esattamente da fuochi d’artificio, mentre per Sarri l’unico desiderio reale è Zielinski, che però sta rinnovando con il Napoli.

“Siamo al 29 luglio, il ritiro di Auronzo si è concluso ieri e si conta sempre e solo l’acquisto di Castellanos, scelto come vice Ciro. Sarri immaginava tutt’altro, aveva inteso che il mercato non sarebbe stato facile, ma neppure così complicato. I ritardi sono clamorosi e il tempo stringe”.

Lunedì riprenderà la preparazione, in settimana la Lazio avrà le amichevoli contro Aston Villa e Girona.

“Sarri ha concluso la prima fase del precampionato senza riuscire ad integrare il nuovo Milinkovic, era una priorità. Senza l’ala in più, il terzino sinistro e il regista. Sembra giugno, siamo quasi ad agosto. Non sembra possibile”.

