Brutte notizie per l’Olanda: Koopmeiners salta gli Europei per infortunio

Brutte notizie per l’Olanda: dopo De Jong, per gli Europei dovrà fare a meno anche di Koopmeiners. Il centrocampista dell’Atalanta si era infortunato durante il riscaldamento pre amichevole contro l’Islanda il 10 giugno.

C’erano già dubbi sulla partecipazione all’Europeo. Adesso è ufficiale. Lo scrive la Federazione sui social:

“Koopmeiners salta gli Euro2024. Il centrocampista non potrà partecipari dopo essersi infortunato durante il riscaldamento prima della partita contro l’Islanda ieri. Ti pensiamo, Teun“.

Teun Koopmeiners misses EURO 2024. 😔

The midfielder won’t be able to participate after he injured himself during the warm-up of the match against Iceland yesterday.

We’re thinking of you, Teun. 🧡#NothingLikeOranje pic.twitter.com/AhhvDe1Bgf

