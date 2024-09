I nazionali inglesi: «Senza Playstation saremmo perduti». Spalletti, sei circondato

Declan Rice ha una valigia solo per i giochi, dice che ognuno s’è portato la sua. Come Carvajal, che aveva deciso la Champions

Luciano Spalletti, esci fuori con i controller in mano: sei circondato. Il mondo attorno al ct è tutto una Playstation. Non c’è verso di bandirla dai ritiri di ogni squadra vincente. L’aveva già sdoganata abbondantemente Carvajal, l’uomo che ha “regalato” la Champions al Real Madrid, che se la rideva quando lo hanno visto imbarcarsi con una valigia in più, apposta per “i giochi della Playstation”. Ci giocavano tutti, ovviamente.

E’ un dettaglio che ritorna anche nella presentazione delle nazionali che si imbarcano verso gli Europei di Germania. Quella inglese, per esempio. Il Telegraph dedica un pezzo alla descrizione dei bagagli, dei brand di abbigliamento e borse. Da quella di Louis Vuitton di Bellingham in poi. E se Harry Kane ha detto che lui nella borsa ha portato giusto “l’essenziale, iPad, cuffie e un po’ di crema idratante per il viso”, ecco Declan Rice: “Io ho la PlayStation. Le abbiamo tutti, senza di loro saremmo perduti”.

In Italia una roba così è un attimo che passa per ludopatia.

