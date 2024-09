Lukaku, il Chelsea deve vendere in fretta. Potrebbe accontentarsi di 20-25 milioni (CorSport)

Tutto dipenderà da Osimhen. Non va escluso dalla corsa Dovbyk, bomber del Girona. Il suo agente ha già parlato col Napoli

Lukaku è ancora la prima scelta per il post Osimhen. Ha una clausola da 44 milioni di euro, ma il Chelsea ha bisogno di far cassa e quindi potrebbe abbassare il prezzo a 20-25 milioni.

Lo scrive il Corriere dello Sport:

Altrove, come in attacco, tutto dipenderà dal futuro di Osimhen: piace in Arabia dall’Al-Hilal e l’Al-Ahli, oltre all’interesse di Psg e Arsenal. Clausola da 130 milioni, Calenda al lavoro, De Laurentiis aspetta. Al suo posto Lukaku resta in prima fila. Ha una clausola da 37,5 milioni di sterline (44 milioni di euro) ma il Chelsea ha bisogno di far cassa in fretta e potrebbe accontentarsi anche di 20-25 milioni. Non va escluso Artem Dovbyk, bomber del Girona, valore di mercato 40 milioni. Il suo agente ha già parlato col Napoli. Piace molto a Conte anche Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona: clausola da 100 milioni. Tanti. In agenda anche Gimenez del Feyenoord, Guirassy dello Stoccarda e, per l’eventuale addio di Simeone, Lucca dell’Udinese e Strand Larsen del Celta Vigo. A centrocampo piacciono Brescianini del Frosinone, Hojbjerg del Tottenham e Koné del Borussia Mönchengladbach.

Il Napoli ripartirà da Kvaratskhelia. Conte è sceso in campo in prima persona per convincere il georgiano a rinnovare. L’agente Mamuka vorrebbe un rinnovo da 5 milioni netti più bonus, il Napoli ne offre 4 più bonus. Possibile che l’accordo verrà trovato nel mezzo.

Lo riporta la Gazzetta dello Sport:

Conte è sceso in campo in prima persona: ha chiamato Khvicha e gli ha ribadito quanto detto anche a De Laurentiis e Manna. Lo ha rassicurato, lo ha fatto sentire importante ancora una volta, come ha saputo fare Spalletti nell’anno dello scudetto. E Kvara ha apprezzato: le avance del Psg lo hanno lusingato, ma ora il georgiano vede solo azzurro davanti a sé. Almeno per un altro anno. Toccherà alla società lavorare in queste settimane di Europeo con l’agente Mamuka Jugeli per trovare un’intesa sul rinnovo. Kvara ha un contratto fino al 2027 che il prossimo anno garantirebbe 1,8 milioni: pochissimi se confrontati al talento smisurato del giocatore. Jugeli vuole un rinnovo da 5 milioni netti più bonus, il Napoli ha rilanciato con 4 più bonus ed è possibile che una quadra si possa trovare a metà strada e con una clausola rescissoria

