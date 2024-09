Kvaratskhelia, l’agente chiede 5 milioni più bonus per il rinnovo. Il Napoli ne offre 4 più bonus (Gazzetta)

Si può trovare la quadra a metà strada, con l’aggiunta di una clausola rescissoria. Conte è intervenuto in prima persona, rassicurando il georgiano

Il Napoli ripartirà da Kvaratskhelia. Conte è sceso in campo in prima persona per convincere il georgiano a rinnovare. L’agente Mamuka vorrebbe un rinnovo da 5 milioni netti più bonus, il Napoli ne offre 4 più bonus. Possibile che l’accordo verrà trovato nel mezzo.

Kvaratskhelia, si lavora per trovare l’intesa sul rinnovo

Lo riporta la Gazzetta dello Sport:

Conte è sceso in campo in prima persona: ha chiamato Khvicha e gli ha ribadito quanto detto anche a De Laurentiis e Manna. Lo ha rassicurato, lo ha fatto sentire importante ancora una volta, come ha saputo fare Spalletti nell’anno dello scudetto. E Kvara ha apprezzato: le avance del Psg lo hanno lusingato, ma ora il georgiano vede solo azzurro davanti a sé. Almeno per un altro anno. Toccherà alla società lavorare in queste settimane di Europeo con l’agente Mamuka Jugeli per trovare un’intesa sul rinnovo. Kvara ha un contratto fino al 2027 che il prossimo anno garantirebbe 1,8 milioni: pochissimi se confrontati al talento smisurato del giocatore. Jugeli vuole un rinnovo da 5 milioni netti più bonus, il Napoli ha rilanciato con 4 più bonus ed è possibile che una quadra si possa trovare a metà strada e con una clausola rescissoria. Di sicuro, l’accordo va trovato prima del rientro in Italia dell’attaccante, per iniziare la stagione col migliore dei modi, pensando solo al campo, al Napoli e alla voglia di rivalsa di una città intera. Al resto penserà Conte, che sa già come caricare e come cucire addosso al georgiano un nuovo ruolo che lo renda di nuovo immarcabile e decisivo. Magari più vicino alla porta, per poter colpire e inventare. Robe da Kvaradona, come quelle che in tante occasioni hanno fatto entusiasmare Napoli.

Kvaratskhelia ha rilasciato un’intervista alla giornalista georgiana Ketevan Kardava, per il sito imedinews. Di seguito le parole dell’attaccante del Napoli e della Georgia.

«Sento tanto affetto a Napoli e prima di tutto vorrei dire che le persone che sono al mio fianco e mi sostengono mi stanno aiutando tantissimo ed è una grande responsabilità. Questa è una responsabilità molto grande, perché quando una persona ti apprezza, ti ama e tu sei in campo o fuori dal campo, devi cercare di apprezzarla il più possibile e non devi sbagliare, devi dar vita alle sue speranze. Inoltre lavoro duro e faccio di tutto per rendere felici i miei tifosi. Farò di tutto non solo per i tifosi lì [a Napoli], ma anche per la Georgia. Continuerò così e cercherò di fare di più e rendere i miei tifosi più felici». Così Kvaratskhelia nel corso di un’intervista alla giornalista georgiana Ketevan Kardava.

