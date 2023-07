Osimhen ha rifiutato 40 milioni l’anno dall’Al Hilal. I sauditi pronti ad offrirne 60 (Schira)

L’Arabia vuole Victor Osimhen. Oggi L’Equipe ha parlato di due offerte al Napoli da parte dell’Al-Hilal. Due offerte a cui il Napoli ha risposto no. Anche Osimhen ha rifiutato la proposta del club saudita. Su Twitter, Nicolò Schira scrive che l’attaccante nigeriano ieri ha detto no ad una prima offerta di un contratto fino al 2026 con uno stipendio di 40 milioni di euro l’anno. L’Al Hilal adesso si prepara ad offrire ad Osimhen uno stipendio ancora più alto: 60 milioni.

Schira scrive:

“L’Al Hilal è pronto a presentare una nuova offerta a Victor Osimhen: contratto fino al 2026 con uno stipendio di 60 milioni di euro dopo la prima offerta (40 milioni di euro l’anno) respinta ieri dall’attaccante. Anche il Napoli ha rifiutato un’offerta di 110 milioni la scorsa settimana”.

#AlHilal are ready to submit a new bid to Victor #Osimhen: contract until 2026 with a salary of €60M after the first offer (€40M/year) rejected by the striker yesterday. #Napoli have also turned down a bid of €110M last week. #transfers https://t.co/bTCXEiCeg7

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 31, 2023