Osimhen, nessun incontro tra l’agente e De Laurentiis: resta la distanza su clausola e ingaggio (Di Marzio)

L’agente è andato a Castel di Sangro per parlare con il suo assistito di questioni legate agli sponsor e non ha incontrato il presidente

Non è in programma alcun incontro tra l’agente di Osimhen e Aurelio De Laurentiis. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

L’agente dell’attaccante nigeriano è andato nel ritiro del Napoli per parlare con il suo assistito di questioni legate agli sponsor e non ha potuto confrontarsi con il presidente che è arrivato più tardi.

Al momento, dunque, la situazione è la seguente: c’è ancora distanza sulla clausola e sull’ingaggio che si conta di limare in un futuro faccia a faccia da programmare.

Quindi, almeno secondo Di Marzio, non dovrebbe avvenire oggi la fumata bianca per il rinnovo del nigeriano. Del resto oggi la Gazzetta scriveva di una forbice di 40 milioni (non proprio bruscolini) tra le richieste del giocatore e quelle del Napoli.

ilnapolista © riproduzione riservata