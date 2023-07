Dembelé ha detto sì al Psg, ma il Barça vuole chiedere di controllare le finanze dei parigini

Ousmane Dembelé ha disputato più di 45 minuti nell’ultima amichevole del Barcellona contro il Real Madrid, aprendo anche le marcature. Nel post-partita, è stato chiesto a Xavi sul suo possibile trasferimento al Psg, L’allenatore ha commentato:

«Vedremo… non sai mai cosa può succedere quando il calciomercato è aperto. Io l’ho visto felice; per adesso lui è qui ed è felice».

Come riportato da Fabrizio Romano in nottata, pare che Dembelé abbia accettato la destinazione francese per un contratto di cinque anni.

BREAKING: Ousmane Dembélé says yes to Paris Saint-Germain! Initial green light to the proposal has arrived 🚨🔴🔵

PSG verbally agreed five year deal with Dembélé’s agent.

PSG have sent formal letter to inform Barcelona, now trying best way to close the deal — depends on timing. pic.twitter.com/a0EE3iMEtf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023