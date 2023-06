Sousa, il Napoli ha offerto un biennale con opzione per un terzo anno e si è preso 24 ore per decidere

Lo scrive Tuttosalernitana.com. De Laurentiis starebbe aspettando risposte da profili più importanti. Intanto i legali della Salernitana studiano la pratica

Secondo quanto scrive Tuttosalernitana.com, il rapporto tra la Salernitana e Paulo Sousa è ormai chiuso. Anche perché la notizia dell’incontro dell’allenatore con il presidente del Napoli De Laurentiis, a Roma, non è per niente piaciuta al club granata. Il Napoli avrebbe offerto a Sousa un biennale con opzione per una terza stagione.

“E’ giunta ai titoli di coda l’avventura di Paulo Sousa alla guida della Salernitana. La notizia dell’incontro a Roma con Aurelio De Laurentiis mentre il direttore sportivo Morgan De Sanctis, in conferenza, annunciava la permanenza in granata ha fatto storcere il naso al presidente, all’amministratore delegato e allo stesso ds”.

“Col Napoli la chiacchierata è stata proficua: pronto un biennale con opzione per una terza stagione”.

Ora i legali della Salernitana stanno approfondendo la vicenda. Sousa ha incontrato De Laurentiis quando era ancora sotto contratto: poteva farlo? Secondo Tuttosalernitana non si può escludere che il club imponga una penale più alta di 1,8 milioni al tecnico (al club che lo metterà sotto contratto), per liberarsi.

“Alcune testate che seguono gli azzurri assicurano che sia arrivato il placet del presidente Iervolino, in altri casi invece c’è chi assicura che la proprietà non ne sapesse nulla e che i legali avrebbero chiesto ulteriori approfondimenti per capire se ci siano i presupposti per un’azione disciplinare essendo, di fatto, Sousa tesserato per la Salernitana fino a giugno del 2025 dopo aver regolarmente esercitato l’opzione di rinnovo automatico. La famosa finestra di dieci giorni consentiva di ragionare sulla permanenza e di valutare offerte avvisando, però, la Salernitana e chiedendo l’autorizzazione per eventuali incontri. Si sta lavorando sotto traccia per avere un quadro completo. Intanto la penale per liberarsi sarebbe superiore a quanto scritto sin ora: la cifra sarebbe di 1,8 milioni di euro”.

Non solo:

“Gli avvocati granata stanno approfondendo ogni dettaglio della vicenda chiedendosi se lo status contrattuale attuale consentisse incontri di persona con altre società. In caso contrario potrebbero esserci azioni ufficiali nei confronti del Napoli al netto dei rapporti d’amicizia tra Iervolino e De Laurentiis. Il quale, lo ricordiamo, dovrebbe pagare una penale di 1,8 milioni di euro”.

Il Napoli, ad ogni modo, si sarebbe preso 24 ore di tempo per definire il tutto, in attesa di risposte da profili di allenatori considerati più importanti.

“il Napoli ha preso 24 ore di tempo per aspettare risposte da profili più importanti”.

ilnapolista © riproduzione riservata