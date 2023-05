Spalletti valuta l’ipotesi di un anno sabbatico (CorSport)

Il tecnico del Napoli è deciso a fermarsi per una stagione. Non ha voglia di continuare a vivere un rapporto che ritiene concluso

Spalletti pensa ad un anno sabbatico. Lo scrive il Corriere dello Sport. L’accenno fatto in conferenza stampa dal tecnico del Napoli agli stivali che gli sono necessari più delle ali, per il quotidiano sportivo, è chiaro.

“Luciano Spalletti ha detto che gli servirà giusto un paio di buoni stivali per fare quello che lo aspetta. E chi vuole capire, capisca o capirà che certe scarpe non sono scarpini e non hanno i tacchetti: sono attrezzi utili a un altro tipo di lavoro. Cose di campagna toscana, roba seria per lui, radici: la tenuta di Montaione, i vigneti, i suoi animali. La quiete e la famiglia. La mamma. Le panchine del paese, mica quelle di uno stadio: perché ad oggi, se non fosse chiaro, il signor Luciano sarebbe tentato dall’idea di non allenare per un anno. Staccherà: così avrebbe deciso, per ora. Si dedicherà ad altri purosangue dopo Osi e Kvara. E poi a se stesso. E il Napoli resterà l’ultima squadra per un po’, almeno per il momento”.

E ancora:

“Il tecnico del Napoli, dopo il Napoli, non allenerà per una stagione”.

“Salletti è un uomo pratico e ambizioso, ma anche romantico e imprevedibile, soprattutto vero: non ha voglia di continuare a vivere un rapporto che ritiene concluso e non lo nasconde. E non è questione di soldi, offerte, ambizioni, contratti, altri ingaggi, altre squadre”.

