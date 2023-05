Se stasera il Napoli vince lo scudetto, la città sarà agli arresti domiciliari (senza auto né trasporti pubblici)

Non ci si potrà muovere, se non a piedi. I trasporti non ci saranno. Dopo il disastro di domenica (solo il caso ha evitato il morto), le autorità ci riprovano

Napoli aspetta da trentatré anni di poter festeggiare lo scudetto. Ma le istituzioni – con in testa il sindaco Manfredi e il prefetto Palomba – hanno deciso che non bisogna festeggiare. Per domenica scorsa avevano approntato un piano trasporti che definire vergognoso è poco. In un contesto civile la testimonianza del regista Francesco Patierno (e di tantissimi altri coinvolti nello scempio) avrebbe provocato immediate dimissioni a furor di popolo dei responsabili del piano. Invece ieri sia il sindaco sia il prefetto hanno avuto la faccia tosta di rivendicarne la bontà. Ricordiamo che la linea 2 della metro praticamente non è mai passata. In tanti se la sono fatta a piedi dalla Stazione Centrale allo stadio (9 chilometri) e ritorno. A Campi Flegrei si è creata una calca che solo per opera e virtù dello spirito santo non ha provocato vittime. E va ringraziato Dia della Salernitana. Senza il suo gol, si sarebbero riversato in strada molte più persone e sarebbe stata una tragedia ahinoi indimenticabile per la città.

Visto il clamoroso flop, le autorità ci riprovano. Sia stasera sia domani sera la città sarà chiusa alle auto: da Mergellina alla zona orientale, fino al Museo, al Corso Vittorio Emanuele, compresa Salvator Rosa. Insomma tutta la città. Di fatto Napoli sarà agli arresti domiciliari. E i napoletani non potranno festeggiare. In più questa sera non ci saranno neanche i trasporti. Si sta chiusi in casa. Se anche la Lazio non dovesse vincere, non si capisce come i napoletani potranno festeggiare. Una clausura che a nostro avviso esaspererà parte della cittadinanza.

Domani sera sarà più o meno la stessa cosa. Blocco delle auto. In più qualche trasporto ma solo fino a mezzanotte sia la Cumana sia la Linea 2 della metro (Gianturco-Pozzuoli) che domenica praticamente non ha mai funzionato. L’altra metro dovrebbe essere in funzione fino alle 2 di notte.

Questo è lo stato dell’arte. Di fatto i napoletani saranno costretti a stare in casa, oppure se usciranno lo faranno a proprio e rischio pericolo. Sia di rimanere intrappolati nella calca in attesa di ipotetici trasporti (come ha scritto Repubblica due giorni fa). Sia di tornare a casa solo all’alba, peraltro a piedi.

Cronache dell’indecenza da una città incapace di garantire i servizi minimi di civiltà.

