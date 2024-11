Il Bayern ora tratta la conferma di Tuchel. L’allenatore chiede un contratto fino al 2026 (SkyDe)

Dopo i diversi “No, grazie” ricevuti nel corso di questi mesi, il Bayern sta seriamente pensando di confermare Thomas Tuchel. Ora il problema più grande è convincere il tecnico a rimanere. Lui ha sempre ribadito di voler cambiare idea. Ora però che il club non trova un allenatore disposto ad allenare la prima squadra, la soluzione più semplice è anche quella più scontata.

Nella lista del Bayern rimangono De Zerbi e Ten Hag. Sarà difficile però trovare l’accorto con entrambi, per ragioni diverse. L’italiano ha una clausola rescissoria importante, i risultati dell’olandese con lo United non convincono fino in fondo. Tuchel ha chiesto un contratto fino al 2026, il club sta trattando. Lo scrive Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport De, su X:

“Thomas Tuchel resterà l’allenatore dell’FC Bayern. Questo è il risultato delle discussioni di ieri, come rivelato ieri sera. Il Bayern ora punta sull’accordo con Tuchel. De Zerbi e Ten Hag vengono presi in considerazione e restano nella lista, ma la priorità ora è su Tuchel. Sono in corso discussioni sulla durata del contratto richiesta da Tuchel, almeno fino al 2026. Non è ancora un affare fatto“.

🚨 Thomas #Tuchel is set to remain as coach at FC Bayern. This is the result of yesterday’s discussions, as revealed last night ✔️

➡️ Bayern now focusing on Tuchel agreement. De Zerbi and Ten Hag are being considered and remain on the list, but the priority is now on Tuchel

➡️… pic.twitter.com/r0xVO6NC6R

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 16, 2024