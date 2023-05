«Festa scudetto, giovedì sera a Napoli Cumana e Linea 2 solo fino a mezzanotte, come si farà?»

Il consigliere comunale Simeone: «Come sarà possibile far defluire tutte le persone. L’area vesuviana e l’area flegrea rischiano disservizi pazzeschi»

Non paghi della figuraccia rimediata domenica – oggi denunciata con forza da Corriere della Sera e Verità, nei giorni scorsi da Fanpage e dal Napolista – ieri prefetto e sindaco hanno avuto la faccia tosta di dire che il piano trasporti era riuscito. Domani sera si rischia l’ennesima figuraccia. Per non parlare di stasera nel caso in cui arrivasse l’aritmetica (stasera niente trasport né auto private).

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli:

“Ho richiesto esplicitamente in maniera formale di prolungare i servizi di trasporto su ferro durante la nottata fino alle ore 4.00, tra giovedì e venerdì. E la stessa cosa varrà anche per la domenica contro la Fiorentina. Purtroppo l’accordo è stato chiuso fino alle 2.00, valido però solo per la Linea 1 della Metropolitana. La Linea 2, la Cumana e la Circumvesuviana, invece, dovrebbero funzionare fino alla mezzanotte e questa notizia mi fa rabbrividire. E come si fa in un’ora a far defluire tutte queste persone? Ne parlerò con il Sindaco e gli organi competenti, sono preoccupati. A Fuorigrotta ci si arriva soprattutto tra Linea 2 e Cumana, quindi si rischia davvero un grosso disservizio. E far muovere poi i pullman non risolverebbe il problema, visto il grande afflusso che ci sarà giovedì sera. L’area vesuviana e l’area flegrea rischiano dei disservizi pazzeschi. Speriamo nell’intervento di qualche dirigente di buon senso, visto che la disponibilità da chi di dovere ad allungare i servizi di certo non manca. I lavoratori e i sindacati sono disponibili a lavorare ad oltranza, ma attendono indicazioni dagli organi competenti”.

