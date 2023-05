Niente metro per la festa scudetto, “meglio a piedi che schiacciati in attesa di un ipotetico treno” (Repubblica)

No a corse notturne. Dopo i disagi di ieri, la Questura vuole evitare pericoli. Ieri si è rischiato più di un incidente, grazie soprattutto alla collaborazione dei cittadini

Repubblica Napoli, a firma Conchita Sannino, anticipa alcune delle soluzioni per l’eventuale festa scudetto che potrebbe scattare o mercoledì o giovedì sera. Un primo incontro c’è stato questa mattina in Prefettura. Domani un nuovo incontro, anche col presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Nel frattempo si parla di un nuovo stop alla circolazione. A differenza però di domenica non è previsto nessun potenziamento della Metro:

“Niente corse notturne della metro. Nel corso della riunione in Prefettura sono stati infatti analizzati rischi e criticità per il sovraffollamento, dopo la crisi registrata domenica scorsa in alcune stazioni. Attese di oltre un’ora per salire su treni che poi sono rimasti a lungo fermi. O imbottigliamento di centinaia di persone in spazi angusti. Insomma: ieri, in alcuni casi, si è rischiato più di un incidente, scongiurato grazie al clima di festa, all’alta professionalità degli operatori e soprattutto al clima di collaborazione (nonostante disagi e proteste) dei cittadini. Il messaggio è: meglio andare a piedi che finire schiacciati tra mille persone in attesa di un treno che non si sa quando parte“.

ilnapolista © riproduzione riservata