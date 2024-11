Allegri: «Cosa lascio in eredità alla Juve? Mi hai già esonerato?» (VIDEO)

In conferenza post finale: «Quando sono tornato il presidente Agnelli mi ha chiesto di sistemare la squadra, dare sostenibilità e competitività»

Ieri in conferenza stampa, Allegri non ha evitato di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, anche in modo piuttosto velato e con discreta eleganza. Almeno davanti alle telecamere, perché dietro le quinte raccontano di toni un po’ sopra le righe. Tutto però si è calmato in sede di conferenza stampa post partita. Dopo la vittoria in finale di Coppa Italia, Allegri ha smentito ogni screzio con Giuntoli e sul suo futuro ripete di pazientare ancora un po’. A chi gli chiede cosa lascia alla Juventus lui però risponde: «Mi hai già esonerato?»

«La squadra ha un’ottima base»

Cosa lasci come eredità tecnica e morale dopo questo triennio alla Juventus?

«Mi hai già esonerato? Diciamo che la squadra ha un’ottima base. Diciamo che quando sono tornato per i primi tre anni il presidente Agnelli mi aveva chiesto di far parte di un gruppo che doveva sistemare la squadra, dare sostenibilità e competitività. La Juventus è vincere, sta sera i ragazzi l’hanno fatto e quindi siamo tutti molto contenti».

🚨 VIDEO – #Allegri con la voce rotta post #AtalantaJuve 0-1 – Finale #CoppaItalia: “Ho allontanato #Giuntoli? Sono già esonerato? Ringrazio solamente i giocatori, non ho perso il controllo… La #Juventus è vincere, Andrea #Agnelli mi aveva chiesto…” pic.twitter.com/Zwp3tzFeep — JUpensiero (@JUpensiero) May 16, 2024

Allegri allontana Giuntoli dalla premiazione: “tu no, vai via”. Rabiot e Danilo lo abbracciano (VIDEO)

Allegri allontana Giuntoli dalla premiazione: “tu no, vai via”. Rabiot e Danilo lo abbracciano. È il video che circola sui social e che a Mediaset hanno rilanciato. Si vede Allegri infuriato alla premiazione dopo la vittoria della Coppa Italia. Urla “tu no, vai via“ all’indirizzo di Cristiano Giuntoli. Il tecnico si allontana. Provano a calmarlo Landucci e soprattutto Rabiot e Danilo la vecchia guardia che sta col tecnico livornese, come raccontato ieri dal Napolista.

Poi a Mediaset Allegri ha smentito le immagini: «Assolutamente no, rispetto la società, gli uomini».

