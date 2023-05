Osimhen, si valuta il rinnovo con aumento e promessa di cessione l’anno prossimo (Repubblica)

Una sorta di formula alla Cavani. Se poi arrivasse una maxi offerta (non meno di 150 milioni), il club di De Laurentiis farebbe le sue valutazioni

Il dilemma di questa fine di campionato, per quanto riguarda il Napoli campione d’Italia, è la permanenza o meno in squadra di Victor Osimhen. Repubblica Napoli scrive che per l’attaccante nigeriano del Napoli il club di De Laurentiis sta pensando ad una formula alla Cavani, ovvero un rinnovo con un corposo aumento e la promessa di cessione al termine della prossima stagione. Dopo la conquista dello scudetto, del resto, il presidente De Laurentiis ha dichiarato espressamente, su Osimhen: «È confermato. Non va via assolutamente».

Il quotidiano scrive:

“Ecco perché l’estate si preannuncia calda e non dal punto di vista climatico. Osimhen ha un contratto in scadenza nel 2025 e un ingaggio superiore ai 4 milioni di euro. Il Napoli è pronto a trovare un’intesa con il suo entourage. L’idea è una formula alla Cavani: rinnovare con un corposo aumento e la “promessa” di una cessione al termine della prossima stagione. Osimhen potrebbe rappresentare l’eccezione alla regola di un monte ingaggi fissato sui 3,5 milioni netti. Lo scenario, però, non può escludere una maxi offerta. Il Napoli ha fissato un prezzo altissimo, circa 150 milioni di euro. Se la proposta indecente dovesse arrivare, sarebbe normale fare delle valutazioni”.

Il Napoli sa di avere in squadra uno dei migliori centravanti del panorama internazionale ma cedendolo avrebbe un tesoretto utile da investire per sostituirlo e per rinforzare, al contempo, il centrocampo, dove ancora non si ha certezza del futuro di Demme e Ndombele, probabilmente destinati all’addio, e neppure quello di Zielinski.

Nella recente intervista rilasciata a Repubblica, De Laurentiis ha ribadito l’intenzione di provare a trattenere i suoi gioielli, primo tra tutti Osimhen. Alla domanda “terrà tutti i calciatori?”, il presidente ha risposto:

«Non solo: vorrei aggiungerne altri. Mi piacerebbe avere un americano, perché in America anche se il campionato vale poco ci sono grandissimi giocatori che risplendono in nazionale. E poi un giapponese, avendo già un coreano, visto che c’è un grande sviluppo del nostro calcio in Oriente e ci sono nuove entrate da considerare. Ma non vorrei mandare via nessuno dei nostri».

