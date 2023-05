Il Napoli ascolta ma il nigeriano vuole giocare la Champions e i Blues sono lontanissimi in classifica. L’obiettivo Kamada

Il Chelsea offre 160 milioni per Osimhen: soldi più Pulisic e Kepa. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Il Chelsea vuole Osimhen e nella sua offerta, che in qualche modo dovrà coprire i 150-160 milioni della valutazione di De Laurentiis, è pronto a inserire Pulisic e Kepa. Due e poi sterline, cioè euro. Cash. Da Londra fanno sul serio e il Napoli ascolta nonostante la priorità del presidente sia quella di confermare Osi e anzi addirittura di prolungare il contratto in scadenza nel 2025, ma l’ultima pagina di questa storia di mercato potrà scriverla soltanto Victor: e lui non ha alcuna voglia di rinunciare alla Champions.

De Laurentiis ha spiegato sin dalla notte dello scudetto di voler acquistare e non vendere. Di avere l’obiettivo di rinforzare la squadra e di estendere i confini del Napoli con un americano e un giapponese: il centrocampista Kamada, svincolato dall’Eintracht, è un obiettivo concreto

