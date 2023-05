Amrabat, il Barcellona ha pronti 40 milioni per il centrocampista della Fiorentina (Mundo Deportivo)

il Mundo Deportivo: «A gennaio i viola di Commisso ne hanno chiesto 50 e hanno rifiutato il passaggio nel mercato invernale».

Dopo l’assalto provato durante il mercato invernale, il Barcellona ci riproverà in estate per Sofyane Amrabat. Il centrocampista marocchino della Fiorentina sarebbe, secondo il Mundo Deportivo, sulla lista dei blaugrana per la prossima stagione. Il tutto si è velocizzato dopo l’annuncio dell’addio da parte di Sergio Busquets dopo 16 anni in Catalogna. La Fiorentina trema, anche perché già in inverno Amrabat si era proposto al club di Xavi senza che però le due società avessero poi trovato l’accordo.

Amrabat nel mirino, l’offerta del Barça si avvicina alla richiesta viola

Il giornale di Barcellona, in un articolo uscito questa mattina, ha svelato gli ultimi retroscena sulla vicenda di mercato. Vicenda che rischia di tenere col fiato sospeso la tifoseria viola nel corso del mercato estivo:

«Il Barça potrebbe presentare un’offerta di 40 milioni di euro per Amrabat, avvicinandosi alla valutazione di 50 milioni che la Fiorentina ha chiesto a gennaio. Va ricordato che, all’inizio di aprile, il suo rappresentante Mohamed Sinoh ha assicurato che la Fiorentina è disposta ad ascoltare le offerte che arriveranno. Nell’ultimo mercato invernale il Barça ha proposto un prestito con opzione di acquisto (4 + 36 milioni) per ottenere l’arrivo di Sofyan Amrabat ma non c’è stato alcun accordo con la Fiorentina. A un mese e mezzo dalla riapertura della finestra di trasferimento e in attesa di notizie, il futuro di Amrabat potrebbe essere al Barça».

