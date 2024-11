Tottenham, 58 gol subiti in 35 partite. Anche Vicario è calato rispetto a inizio stagione (Telegraph)

La peggior difesa della top 6 di Premier League. Circa un quarto delle reti subite sono arrivate da calci piazzati.

Il Tottenham ha perso contro il Liverpool 4-2; mantiene il quinto posto in classifica, ma nelle prime sei della Premier League, è la squadra che ha subito più gol: 58 in 35 partite. I problemi difensivi degli Spurs, racconta il Telegraph, sono dovuti principalmente ai calci piazzati. Sono calate anche le prestazioni di Vicario, che aveva retto bene l’impatto con la Premier nei primi mesi della stagione.

Il Tottenham è la squadra ad aver subito più gol nei calci piazzati

Il portiere Guglielmo Vicario ha attraversato un magnifico periodo all’inizio della stagione, altrimenti il record di gol subiti sarebbe potuto essere peggiore. Ma circa un quarto dei gol sono arrivati da calci piazzati. Nessun club ha concesso più gol del Tottenham da calci piazzati che non fossero rigori. La difesa degli Spurs avrà bisogno di aggiustamenti tattici e di giocatori migliori, o un mix di entrambi; altrimenti, rischia un’altra stagione così. Paradossalmente, peccano in difesa, ma hanno calciatori di ruolo ammirati in tutta Europa.

Gli elogi del Telegraph agli Spurs e Vicario (agosto 2023)

È stato un brutto pomeriggio per lo United a Londra, peraltro contro una squadra che pochi giorni fa è entrata nella nuova era senza Harry Kane. L’influenza che ha esercitato in questa squadra mancherà per molti anni, ed è stato un ottimo primo draft da Ange Postecoglou. Ha messo in campo una squadra giovane, audace, che ovviamente ha ancora tanta strada da percorrere.

Il Telegraph ha definito Vicario eccellente portiere.

“Lo United avrebbe dovuto trovare equilibrio, per quanto sia complesso nel vortice della compravendita – reale o presunta – del club e della saga in corso attorno a Mason Greenwood (il calciatore indagato per stupro, ndr)“.

