Domani Busquets annuncerà ufficialmente l’addio al Barcellona

A fine stagione andrà all’Al Hilal, che gli ha fatto un’offerta irrinunciabile. Xavi già lo sa, domani sarà informato lo spogliatoio

Domani Sergi Busquets annuncerà ai compagni che a fine stagione lascerà il Barcellona. A fine giugno andrà via, anche lui in Arabia. Xavi già è stato informato. As scrive:

“Sergio Busquets lascerà il Barcellona alla fine di questa stagione. Il capitano blaugrana saluterà dopo 15 anni in prima squadra, una decisione su cui ha riflettuto in questi mesi e che comunicherà domani sia allo spogliatoio che ufficialmente. Ha intenzione di dirlo ai suoi compagni di squadra prima della sessione di allenamento e poi farà un annuncio pubblico. Xavi Hernández sa già tutto”.

Xavi e Busquets, racconta il quotidiano spagnolo, hanno trascorso una mini-vacanza a Marbella approfittando dei cinque giorni liberi, accompagnati dalle rispettive mogli.

“L’allenatore e il capitano avevano molti problemi in sospeso e hanno deciso di recarsi nella città di Malaga per mettere le carte in tavola”.

Tra una cena e l’altra, è emerso anche il problema del futuro di Sergio Busquets.

“Il capitano ha un’offerta di rinnovo al ribasso dal Barcellona, ma allo stesso tempo ha sul tavolo una proposta multimilionaria dal saudita Al Hilal. Busquets ha approfittato dell’incontro per comunicare il suo destino all’allenatore, al fine di avere il tempo di pianificare la stagione, dal momento che mancano ancora cinque giorni per finire il campionato e due punti per proclamarsi campioni di LaLiga”.

In un primo momento, Busquets aveva deciso di aspettare la vittoria del titolo per annunciare il suo addio, poi ha cambiato idea, per mettere fine alle voci che circolano su di lui. Lascerà il Barcellona dopo 15 anni, tre Champions League a livello di club e una Coppa del Mondo con la Nazionale.

