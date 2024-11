Calzona: «Ho trovato il Napoli in una situazione mentale disastrosa»

«Il gol di Success? Non siamo fatti per la guerra in area, non siamo preparatissimi sotto quest’aspetto»

Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha parlato in conferenza dopo il pareggio contro l’Udinese

Le parole di Calzona

«Non siamo fatti per la guerra in area (il riferimento è al gol di Success), non siamo preparatissimi sotto quest’aspetto. Sotto la mia gestione è la terza volta che succede.

«Non mi sarei mai aspettato che l’Udinese potesse essere in questa posizione di classifica. A volte le annate girano in maniera particolare operò secondo me ha ancora la possibilità di uscirne

È stat un’annata con tantissimi problemi. Un mese di partite ogni tre giorni non ci ha aiutato. Siamo partiti da lontano. La squadra aveva tantissime cose da migliorare, alcune le ha peggiorate. Il rincorrere sempre il risultato non ci aiuta, aggiungiamo il pensiero alla prossima stagione. Quando si è costretti a rincorrere per forza il risultato pieno, ti viene il braccino corto, non hai la testa libera. È stata un’annata difficile, la quadra mentalmente l’ho trovata in una situazione disastrosa. Non è una scusante, ci sarebbe voluto più tempo e meno partite da giocare soprattutto all’inizio. Proviamo a finire in bellezza e dare soddisfazione al nostro pubblico».

Se fossimo arrivati a settembre, sarebbe stato spettacolare perché avremmo avuto 40 giorni di ritiro. Noi invece abbiamo avuto 7 partite in 20 giorni, poi abbiamo perso dieci giorni per la pausa delle Nazionali. Non è facile incidere per vincere».

