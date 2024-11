Udinese-Napoli, le ufficiali: Lindstrom al posto di Kvara

Ostigard in difesa con Rrahmani. Cajuste confermato a centrocampo.

Udinese e Napoli si scontreranno questa sera alle 20:45, match valido per la 35esima giornata di Serie A. Qualora gli azzurri portassero a casa una vittoria, andrebbero a -3 dalla Lazio, tenendo aperta la lotta al settimo posto. La squadra di De Laurentiis vorrebbe centrare una qualificazione europea, per rendere meno amara una stagione che ha portato più rimpianti che soddisfazioni. Discorso diverso per i friulani, che sono in piena lotta salvezza e una vittoria li aggancerebbe a Frosinone ed Empoli, che ieri hanno pareggiato.

Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom.

Udinese: Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Wallace, Zarraga, Samardzic, Kamara; Brenner, Lucca.

Brutte notizie per il Napoli. Calzona non ha portato a Udine né Kvaratskhelia né Raspadori, entrambi infortunati. Non ci sono nella lista dei convocati in vista del match di domani sera in casa del’Udinese. Assenti anche Gollini, Dendoncker e Zielinski. Sono stati invece recuperati e sono regolarmente in gruppo sia Juan Jesus che Politano.

Il report della società:

Il Napoli si è allenato questa mattina all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match in Friuli contro l’Udinese in programma domani alle ore 20.45 per la 35esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di sessione con lavoro tecnico tattico. Raspadori ha svolto terapie a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nell’allenamento di ieri. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus e Politano si sono allenati in gruppo. Per Gollini lavoro personalizzato in campo. Dendoncker ha accusato un risentimento muscolare nel corso della rifinitura. Terapie per Zielinski.

