Amrabat si scusa con la Fiorentina

Il marocchino era stato escluso dai convocati per la partita di Coppa Italia contro il Torino. Il caso, adesso, è rientrato

Sofyan Amrabat stava per generare un caso all’interno della Fiorentina, salvo poi rientrare tutto. Il marocchino nella giornata di ieri era finito nel mirino del Barcellona, che aveva presentato un’offerta per il prestito con diritto di riscatto. La dirigenza viola ha rispedito subito al mittente l’offerta dei catalani, ma non il centrocampista. Infatti, Amrabat non ha partecipato alla rifinitura in vista della sfida di Coppa Italia con il Torino. A mandare su tutte le furie il club è stata poi la chiamata che Xavi avrebbe fatto all’ex Verona pur di cercare di convincerlo. Le reazione non è tardata ad arrivare perché la società gigliata non ha ceduto e per “punizione” l’ha fatto escludere dai convocati di questa mattina.

Viola News ha riportato che Amrabat per non creare ulteriori disagi si è scusato questa mattina, presentandosi al pranzo di squadra. Il centrocampista ha fatto mea culpa davanti a tutta la squadra e alla società per il comportamento avuto ieri. La dirigenza allora ha tolto il veto dalla convocazione e l’ex Verona è stato convocato e si è accomodato in panchina per la Coppa Italia.

Dopo la partita vinta con il Torino per 2-1, in cui in Amrabat è entrato nella ripresa, ha parlato dell’accaduto Boanaventura a Sportmediaset, rivelando:

«Amrabat oggi ha chiesto scusa al gruppo per questo malinteso, ha dimostrato tutto l’anno che quando c’è da lottare lui c’è sempre. Anche oggi lo ha dimostrato».