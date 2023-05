A Napoli vincere lo scudetto è un problema (Panorama)

Capuano: “Una città in cui la gestione dell’ordine pubblico per lo scudetto diventa tema nazionale. Napoli ha certificato una sua anormalità”

Il giorno dopo il derby campano fra Napoli e Salernitana doveva essere un giorno di festeggiamenti. Una vittoria, dopo quella dell’Inter sulla Lazio seconda in classifica, avrebbe significato la matematica certezza dello scudetto. Il terzo nella storia del Napoli. Tutto era apparecchiato, come ha già detto Sarri nella conferenza stampa prepartita.

Addirittura le istituzioni, forse per paura ma i motivi a tutt’oggi sono incomprensibili, hanno fatto in modo che tutto fosse pronto per ieri pomeriggio. Ma come il Corriere dello Sport ricorda, non si possono fare i conti senza l’oste. E in questo caso, il grembiule dell’oste l’ha indossato Dia che ha frantumato ogni possibile festeggiamento a pochi minuti dal 90′.

In questo scenario, la figura delle istituzioni è stata pessima, da quelle pubbliche e a quelle calcistiche. Il commento di Panorama, a firma Giovanni Capuano, è emblematico:

“C’è un luogo in Italia dove vincere uno scudetto è un problema e non solo una festa. Una città in cui la gestione dell’ordine pubblico per la conquista del tricolore diventa tema nazionale, necessita di riunioni fiume e giornate di lavoro intenso“. Si evocano questioni di ordine pubblico e poi si scopre che la vittoria può arrivare nel cuore della notte in mezzo alla settimana, creando sì, in questo caso, una questione di ordine pubblico. “E allora si ricomincia daccapo“.

Riunioni, deroghe e trattative che calpestano i diritti dei tifosi in un loop senza fine. Si è creato “un domino impazzito che mina alla radice la credibilità di un sistema incapace di gestire senza isterie un evento che accade almeno una volta all’anno e cioè quando una delle 20 squadre della Serie A conquista aritmeticamente lo scudetto“.

“È evidente pure come il balletto intorno al fine settimana della festa di popolo sia stato in parte alimentato anche da altri pruriti e che in un certo senso Napoli abbia certificato una sua anormalità“. Viene da chiedersi cosa sarebbe successo se il Napoli fosse andato avanti in Champions League.

