Ufficiale: Napoli-Salernitana si gioca domenica alle 15. Udinese-Napoli rinviata al 4 maggio

Finalmente è arrivato il comunicato della Lega Serie A che attua l’ordinanza del Prefetto di Napoli. Rinviata anche Udinese-Sampdoria all’8 maggio

La Lega Serie A ha finalmente ufficializzato la data e l’orario di Napoli-Salernitana. Il derby campano, rinviato per decisione del prefetto di Napoli, Claudio Palomba, era originariamente in programma sabato 29 aprile. Ora è stabilito ufficialmente che invece la partita sarà giocata il giorno successivo, domenica 30 aprile, alle 15. Subito dopo Inter-Lazio. Se la squadra di Spalletti batterà la Salernitana, ricordiamo, e la Lazio non vincerà a San Siro, lo scudetto sarà matematicamente nelle mani degli azzurri.

La Lega comunica di aver rinviato il derby campano al 30 aprile alle 15 e, contestualmente, anche Udinese-Napoli al 4 maggio alle 20.45 (originariamente era in programma martedì allo stesso orario). Rinviata anche Udinese-Sampdoria, per non penalizzare l’Udinese. Nessuna decisione, invece, per quanto riguarda la Salernitana, che pure ieri, tramite il sindaco di Salerno, aveva chiesto un rinvio del match con la Fiorentina.

Di seguito il comunicato della Lega Serie A:

In attuazione dell’ordinanza del Prefetto di Napoli datata 26 aprile 2023 n.0136432, si comunicano le seguenti variazioni al programma di anticipi e posticipi della Serie A Tim.

32°giornata

Napoli-Salernitana. Domenica 30 aprile 2023 alle ore15 (Dazn)

33° giornata

Udinese-Napoli. Giovedì 4 maggio 2023 alle ore 20.45 (Dazn)

34° giornata

Udinese-Sampdoria. Lunedì 8 maggio 2023 alle ore 18.30 (Dazn)

