Tonali: «Noi e i tifosi siamo uniti, è bello giocare di nuovo in Champions»

A Uefa.com: «Tutti questi anni di lontananza non sono stati un bene per il Milan e per i tifosi».

Il giocatore del Milan, Sandro Tonali, ha rilasciato delle dichiarazioni al sito internet della Uefa sulla partita di questa sera contro il Napoli valevole per i quarti di finale di Champions League. Il centrocampista ha dichiarato:

«È bello essere di nuovo qui. Tutti questi anni di lontananza non sono stati un bene per il Milan e per i tifosi. È fantastico giocare di nuovo queste partite e vincere di nuovo nella fase a eliminazione diretta di Champions League. È bello per i tifosi, che ci danno un’energia pazzesca. Siamo tutti uniti e giocare in Champions League è sempre incredibile, specialmente a San Siro».

Tonali, da tifoso a futuro del Milan

Tonali ha anche sottolineato come, da sempre, il tifo per i rossoneri lo abbia segnato profondamente:

«È stata una sensazione inspiegabile, sono fortunato a ricordarmela. Soprattutto il 2007 [quando il Milan ha battuto il Liverpool in finale ad Atene]. Ricordo molto di quella Champions League: le emozioni, i festeggiamenti. I primissimi ricordi calcistici che ho sono legati al mio quartiere, la mia passione è nata lì. Ho tanti ricordi, ma il primo che mi viene in mente sono proprio i primi tiri al pallone con i miei amici e mio fratello. Era normale giocare a calcio dalla mattina alla sera».

Una piccola parte dell’intervista è dedicata anche alla famiglia, che da sempre lo sostiene e lo appoggia:

«Sono molto vicino alla mia famiglia perché mi ha dato tanto. Vengono a vedermi abbastanza spesso e questo mi dà una spinta in più. È sempre bello sapere che la tua famiglia è sugli spalti, ne sono orgoglioso».

