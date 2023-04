Questo clima di attesa spasmodica della festa non ha fatto bene al Napoli

La squadra che ha accumulato forte tensione. E si è visto in campo. Non è stato il Napoli brillante e devastante di alcune settimane fa

Cesare – Caro Guido che peccato per la festa scudetto rimandata. Eravamo tutti pronti, giocatori in campo e in panchina, tifosi dentro e fuori lo stadio, per strada e sul divano. Il Napoli ha giocato complessivamente una buona partita anche se non è sicuramente stato il Napoli brillante e devastante di alcune settimane fa. Ma purtroppo abbiamo pareggiato una partita che meritavamo sicuramente di vincere.

Guido – Hai ragione. È bastata una disattenzione con Osimhen lasciato da solo stranamente in marcatura sulla nostra fascia sinistra su Dia mentre tutti gli altri aspettavano un cross in area. Il giocatore granata lo ha saltato con un tunnel, si è accentrato e ha realizzato con un tiro a giro. Nessuno ha raddoppiato la marcatura e tutti lenti anche nell’accorciare e ad uscire a chiuderlo. Forse il cambio di Juan Jesus per Oliveira appena effettuato ha creato un attimo di confusione.

Cesare – E strana infatti è risultata a molti la sostituzione di Spalletti, proprio su quella fascia, di Olivera autore di una buona partita, del gol del vantaggio e che sembrava uno dei più in palla. La scelta di sostituirlo con Juan Jesus, aggiungendo un centrale in più, è venuta verosimilmente dal timore di prendere gol nel finale su una palla alta. Che rabbia a pochissimi minuti dalla fine. Il Napoli comunque aveva avuto altre 4-5 occasioni da gol nel corso della partita con due in particolare che gridano vendetta (Kvara!) perché il Napoli si sarebbe portato sul 2-0 e avrebbe chiuso la partita e il campionato.

Guido – Olivera era stato anche ammonito. Anche questo spiega forse la sostituzione. Nel primo tempo Salernitana tutta dietro la linea della palla con il Napoli in difficoltà con un giro palla sterile. Nella ripresa meglio e dopo il vantaggio gli spazi si sono allargati e gli azzurri trovavano spazi ed occasioni.

Cesare – Ma come dicevamo la festa è solo rimandata e potrebbe arrivare lo scudetto vincendo giovedì sera ad Udine.

Guido – Piuttosto una strana coincidenza : fatta la pace con gli ultrà due pareggi in casa!!! Caro Cesare il clima che si è creato in città di attesa spasmodica della festa-scudetto ha certamente nuociuto alla squadra che ha accumulato forte tensione. E si è visto in campo.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sufficiente; Guido: così così

Di Lorenzo – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Oliveira – Cesare: buono; Guido: buono

Kim – Cesare: buono; Guido:buono

Rrahmani – Cesare: sufficiente; Guido: accettabile

Anguissa – Cesare: sufficiente; Guido: normale

Lobotka – Cesare: buono; Guido:ottimo

Zielinski – Cesare: mediocre; Guido: deludente

Lozano – Cesare: mediocre; Guido: deludente

Osimhen – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Kvara – Cesare: sufficiente; Guido: deludente

Elmas – Cesare:sufficiente; Guido: buono

Raspadori – Cesare: mediocre; Guido: mediocre

Juan Jesus- Cesare: s.v.; Guido: s.v.

