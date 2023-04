Ndombélé si racconta: «Non sognavo di diventare un professionista» (So Foot)

«La professione di calciatore è molto complicata all’inizio. Oggi cerco di far capire ai giovani come comportarsi»

Il centrocampista francese del Napoli, Tanguy Ndombélé, si è raccontato in un’intervista per il quotidiano So Foot. Il calciatore ha parlato della sua carriera soffermandosi sulle sue origini. Fondamentali per portarlo fino a vestire la maglia della Nazionale francese.

L’ex Lione ha parlato di ciò che lo ha portato a diventare professionista. Un obiettivo per lui difficile da definire quando si è giovani:

« Per dirla semplicemente, quando vieni da un quartiere, o giochi a calcio o fai cose stupide. Alcuni fanno entrambe le cose. Io giocavo solo a calcio, ma quando ero piccolo non sognavo necessariamente di diventare un professionista. Giocavo per giocare, ci aiutava a passare il tempo. A quell’età giochiamo senza renderci davvero conto di quanto siamo fortunati, dell’opportunità che abbiamo di fronte.»

Da qui però la strada del calcio per il ragazzo si è fatta sempre più seria. Una strada che i giovani cresciuti in quartieri difficili sognano da sempre, ma che, quando si realizza, fanno fatica a rendersene conto.

«Se sei giovane e hai qualche talento, vieni notato da un club e vai in un centro di formazione: pensi che sia normale, ma non ti rendi conto davvero che molti non ci riescono. Ti allontani così tanto da casa senza rendertene veramente conto. Nel tempo ho capito tutto questo e oggi provo a spiegare ai giovani che credo che la professione di calciatore inizi molto presto, che sia un ambiente complicato, che non ci sia niente di semplice. Non diventa difficile quando sei un professionista, ma molto prima.»

Il francese ha saputo gestire anche il suo periodo no al Tottenham, rilanciandosi prima a Lione e poi a Napoli, dove adesso aspetta di vincere il suo primo trofeo in carriera. Ma Ndombélé è in prestito, che scadrà a fine stagione: è destinato quindi a tornare a Londra. Chissà però che De Laurentiis non decida di investire su di lui, magari colto dall’entusiasmo.

ilnapolista © riproduzione riservata