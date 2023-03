Napoli, Demme e Ndombele andranno via. Simeone sarà riscattato (CorSport)

Ancora incerta la posizione di Gollini, anche se le quotazioni del portiere sono in ascesa. Difficile il riscatto di Ndombele dal Tottenham a 30 milioni

A fine stagione il Napoli probabilmente subirà dei cambiamenti. Oggi il Corriere dello Sport dedica un’ampia pagina a possibili rinnovi e possibili partenze. Chi quasi certamente lascerà il Napoli sarà Piotr Zielinski e a lui farà compagnia Hirving Lozano: per nessuno dei due si è mai sbloccata la trattativa di prolungamento, che giace abbandonata, senza alcuna novità. Al termine del campionato, De Laurentiis lavorerà ai rinnovi di Osimhen e Kvara, che ha l’intenzione di blindare per trattenerli al Napoli, evitando gli assalti milionari dei grandi club d’Europa. Vicino al prolungamento anche Juan Jesus, che dovrebbe essere il prossimo ad essere ufficializzato. Controvera la questione Rrahmani, visto che il difensore ancora non ha trovato un accordo per il rinnovo con il Napoli.

Ci sono però anche altri nomi su cui si sofferma il quotidiano sportivo. Quello di Demme, ad esempio, dato quasi certamente in partenza. O quello si Giovanni Simeone, che invece sarà sicuramente riscattato e dunque resterà con il Napoli. Incerte le posizioni di Gollini e Ndombele. Ma mentre per il portiere non dovrebbero esserci problemi alla permanenza, per il centrocampista il riscatto dal Tottenham, alle cifre stabilite, sembra da escludere.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Anche il rapporto di Demme scadrà nel 2024, però il suo futuro sembra sempre più lontano: una storia già vissuta a gennaio, del resto. Da definire i prestiti con riscatto: Simeone è l’unico certo della conferma (12 milioni); da inquadrare le posizioni di Gollini e Ndombele: le quotazioni del portiere, di proprietà dell’Atalanta e riscattabile con 8 milioni, sono in ascesa; meno quelle del collega, anche perché il riscatto dal Tottenham è fissato a 30 milioni. In bilico anche il destino di Gaetano, Zerbin e Zanoli (rientrerà dal prestito alla Samp”.

