Maignan è un altro errore storico del Psg, a San Siro nessuno più ricorda Donnarumma (As)

L’uomo copertina della Champions League del Milan, senza ombra di dubbio, è stato Mike Maignan. Le prestazioni del 27enne col Tottenham a Londra e nell’andata dei quarti contro il Napoli hanno fatto emergere ancora una volta tutte le qualità dell’estremo difensore francese, decisivo per il passaggio del turno dei rossoneri e per la loro avventura europea. D’altronde, già lo scorso anno Maignan era stato decisivo per la conquista dello scudetto numero 19, collezionando 39 presenze e subendo solo 32 gol. Media che quest’anno si è ridotta anche a causa di un fastidioso infortunio muscolare prima del Mondiale, che lo ha bloccato ma non gli ha comunque impedito di giocare 18 partite stagionali, con soli 17 gol subiti (meno di uno a partita).

“Maignan, un grande portiere a prezzo stracciato”

Il quotidiano spagnolo As ha dedicato un articolo al portiere milanista, sottolineando come la dirigenza rossonera capitanata da Paolo Maldini abbia fatto un investimento non troppo oneroso dal punto di vista monetario, ma che ha fruttato immensamente di più giudicando le prestazioni di “Magic” Mike (così lo chiamano i tifosi del Milan) in queste prime due stagioni. E pensare al fatto che a mangiarsi le mani più di altri deve essere il Psg, che Maignan lo aveva in casa. Scrive infatti As:

“Maignan è un altro errore storico del Psg. Il portiere è un giovane della cantera parigina, che gli ha permesso di partire per un milione di euro al Lille nel 2015. Sei anni dopo, il Milan ha pensato a Maignan quando Donnarumma decise di passare al Psg. Una grande decisione dell’ufficio tecnico di Massaro e Maldini. Un grande portiere a un prezzo stracciato: 15,3 milioni di euro. Il francese è stato il portiere del Lille che ha ‘rubato’ la Ligue 1 al Psg nella stagione 2020-2021. Maignan è arrivato con il piede giusto al Milan ed è stato fondamentale allo Scudetto del Milan in Italia. Nessuno ricorda più Luigi Donnarumma a San Siro”.

Il futuro della Francia

Non solo questo ruolo fondamentale che si è costruito in uno dei club più importanti d’Italia, però. Maignan rappresenta anche il futuro della nazionale francese, a giudicare da come Deschamps gli abbia affidato la protezione della porta dei Les Blues nelle prime gare di qualificazione agli Europei del 2024 in Germania. Scrive ancora As:

“Un infortunio muscolare lo ha lasciato senza possibilità di andare ai Mondiali in Qatar, ma Didier Deschamps non ha esitato a dargli il posto da titolare per la Francia prima che Hugo Lloris si ritirasse. Mike Maignan è il futuro portiere della Francia“.

Insomma, se il Milan ha una possibilità di superare indenne l’inferno del “Maradona” e raggiungere una semifinale di Champions League che manca dal 2007, molto passa anche dalle mani di “Magic” Mike Maignan. Anche stasera:

“Il portiere del Milan ha fermato il Napoli con grandi interventi a San Siro nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Il muro a cui i rossoneri si aggrappano per superare l’inferno di Maradona e raggiungere le semifinali della massima competizione continentale per club”.

