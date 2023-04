Lecce-Napoli, formazioni / Gioca Raspadori. Spalletti sceglie Elmas e Lozano

Spalletti ne cambia tre rispetto al Milan. Zielinski parte dalla panchina con Politano. Simeone destinato al cambio in corsa

Il Napoli ha ufficializzato la formazione scelta da Luciano Spalletti per affrontare il Lecce in campionato, nella trasferta allo stadio di via del Mare. Spalletti cambia tre pedine rispetto all’ultima partita giocata contro il Milan. Un cambio a centrocampo e due in attacco: Elmas per Zielinski, Raspadori per Simeone e Lozano per Politano.

In porta c’è sempre Meret. La difesa è quella dei titolarissimi, con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. A centrocampo, come detto, un cambio soltanto, con Zielinski che parte dalla panchina e, al suo posto, Elmas, accanto ad Anguissa e Lobotka. In attacco, accanto a Kvaratskhelia, ci saranno Lozano e Raspadori.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All: Spalletti

Lecce: Falcone, Baschirotto, Di Francesco, Gonzalez, Gendrey, Gallo, Oudin, Maleh, Hjulmand, Ceesay, Umtiti. All: Baroni

