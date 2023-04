Lecce-Napoli, Spalletti ne cambia tre: Raspadori titolare con Elmas e Lozano

Il tecnico immagina una staffetta con Simeone per dare vivacità all’attacco. Zielinski dovrebbe partire dalla panchina

Per cercare di portare a casa i tre punti contro il Lecce, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti ha bisogno di un attacco vivace e spigliato. Per questo motivo, il tecnico immagina una staffetta Raspadori-Simeone con il bolognese in campo dal primo minuto e l’argentino a subentrare dalla panchina. La Gazzetta dello Sport scrive:

E poi per dare vivacità e imprevedibilità al suo attacco, Spalletti ha in mente una sorta di staffetta fra Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Non siamo certo ai tempi di Mazzola e Rivera, ma quando nel settembre scorso è mancato Osimhen, il Napoli è riuscito a vincere comunque tutte le sue partite grazie proprio all’alternanza fra questi due centravanti, completamente diversi come caratteristiche e che dunque possono permettere all’allenatore variazioni tattiche in corsa. Spalletti tiene tutti i suoi ragazzi sulla corda e ancora non è chiaro chi dei due partirà dall’inizio. Ma come da inizio stagione la guida tecnica prepara i suoi giocatori a essere pronti mentalmente sia a

partire dall’inizio, sia a subentrare in qualsiasi momento della gara, sempre per dare un valore aggiunto alla squadra. Al momento sembra leggermente favorito il bolognese, a partire dall’inizio. Per poi capire in corsa se schierare Simeone accanto a Jack (si potrebbe passare anche al 4-2-3-1), oppure dare spazio all’argentino al posto dell’azzurro.

Anche il Corriere dello Sport è dello stesso avviso.

“Spalletti si gioca il Jack. L’idea venuta fuori ieri, nel corso della rifinitura andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno, è che oggi a Lecce a guidare l’attacco sarà Raspadori: lui nel tridente con Lozano e Kvaratskhelia”.

“Per il resto, sono in lizza per giocare dal primo minuto anche Elmas e Lozano: e sarebbero tre cambi rispetto all’ultima domenica”.

Il quotidiano sportivo ricapitola tutte le scelte di formazione.

“Le scelte: Meret in porta; linea difensiva confermata in blocco e composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui; a centrocampo Anguissa, Lobotka ed Elmas (favorito su Zielinski); Lozano, Raspadori e Kvara nel tridente.

Tre cambi rispetto alla sfida con i rossoneri”.

