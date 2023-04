Guardiola vuole Kim al City (The Sun)

Il tecnico sarebbe pronto a convincere la dirigenza a pagare la clausola di 40 milioni di sterline

Kim Min-jae ha ammiratori in tutta Europa per la strepitosa stagione che sta svolgendo al Napoli.

Sebbene lui stesso abbia negato che le voci di mercato siano vere

«Come tutti sapete, le voci di mercato che compaiono nei telegiornali non sono affatto vere. Sono 4-5 anni che si vocifera continuamente dei miei trasferimenti, ma ora voglio concentrarmi sulla squadra. Non voglio essere influenzato, ma non posso fare a meno di preoccuparmene. In questo momento ci sono così tante partite importanti rimaste che voglio concentrarmi solo su di esse. Se guardi alle squadre in cui mi sono trasferito finora, sono andato sempre in squadre che non erano nemmeno menzionate nei vari articoli. Quindi spero che non vengano diffuse altre cose del genere».

Dall’Inghilterra insistono e parlano di Pep Guardiola, che vorrebbe convincere la dirigenza del Manchester City a pagare la clausola di 40 milioni di sterline. C’è da dire, però, che il City ha già tanti centrali a cui far affidamento: Ruben Dias, John Stones, Nathan Ake, Manuel Akanji e Aymeric Laporte, di cui alcuni potrebbero adattarsi a terzini.

Nelle ultime ore The Sun ha annunciato che si è inserita fortemente nella corsa anche l’altra sponda di Manchester, ossia la squadra di ten Hag, interessata al difensore coreano per far rifiatare i titolarissimi Varane e Lisandro Martinez.

Il Napoli vorrebbe rinnovare al più presto il contratto di Kim, eliminandone la clausola facilmente pagabile; starà al coreano capire se accettare le sirene inglesi, o rimanere con la maglia azzurra un’ulteriore stagione.

