Kim: «Le voci di mercato sono false. Sono anni che si vocifera dei miei trasferimenti»

Il difensore del Napoli, Kim, ha parlato dopo la partita amichevole tra Corea del Sud e Colombia ed ha voluto allontanare le voci di mercato che lo vedono coinvolto. Il sudcoreano dice di non pensare alla vittoria dello Scudetto e vuole rimanere concentrato sul resto della stagione. Di seguito le parole di Kim:

«Non mi interessa affatto pensare alla vittoria dello Scudetto. La stagione non è ancora finita e non sappiamo cosa accadrà nelle prossime settimane. I membri della squadra e dello staff ci dicono anche di essere vigili fino alla fine».

Kim sulle voci di mercato:

«Come tutti sapete, le voci di mercato che compaiono nei telegiornali non sono affatto vere. Sono 4-5 anni che si vocifera continuamente dei miei trasferimenti, ma ora voglio concentrarmi sulla squadra. Non voglio essere influenzato, ma non posso fare a meno di preoccuparmene. In questo momento ci sono così tante partite importanti rimaste che voglio concentrarmi solo su di esse. Se guardi alle squadre in cui mi sono trasferito finora, sono andato sempre in squadre che non erano nemmeno menzionate nei vari articoli. Quindi spero che non vengano diffuse altre cose del genere».

Continua il difensore del Napoli:

«Lavoro sodo sulla squadra, cerco di mantenere un ottimo ritmo nel campionato in cui gioco e cerco di imparare molto, e questo è tutto».

Il premio di giocatore del mese:

«Giocatore del mese? Queste cose vengono dopo che fai bene in una squadra e vinci tanto. Certo, ci sono obiettivi a breve termine e obiettivi a lungo termine allo stesso tempo, ma io punto ai migliori undici della stagione. Ho il desiderio di entrare nella squadra dell’anno piuttosto che il premio singolo del difensore del mese».

