Il Napoli può perdere Kim e Osimhen: 170 milioni in due (Corsport)

Potrebbero arrivare top club con 50 milioni per il difensore e 120 per Victor, anche se il Napoli ha proposto loro di rinnovare

Il Corriere dello Sport scrive del futuro, della prossima estate quando si aprirà il calciomercato e il Napoli sarà una delle società più seguite dai top club. E Kim e Osimhen potrebbero partire. Scrive Antonio Giordano:

È il calcio 3.0, somiglia a quello di sempre – di ieri e pure di domani – e non muterà le proprie strategie, talvolta scontate, che trascineranno verso Napoli, inseguendo un po’ Osimhen e un po’ Kim: pure questo è scritto, non c’è bisogno che s’industrino gli astri, perché quando un attaccante fa ventisei gol come li ha segnati il nigeriano e un difensore venuto da lontano diventa immediatamente il soggetto del desiderio, sarà impossibile frenare il vento.

De Laurentiis ha un’idea forte, che va controcorrente, e Osimhen e Kim lo sanno da un po’, avendo avuto modo di ascoltare la proposta che il Napoli ha fatto ai rispettivi manager: per sedersi a chiacchierare sarebbe un attimo, per rinnovare e rimettere a posto la clausola (quella del coreano), anche. E comunque, questa è una tentazione, poi ci sarà la realtà, comparirà il Manchester United o magari il Bayern, sceicchi di qua ed emiri di là, con offerte che andranno annotate e sviluppi imprevedibili. Nessuno può ignorare le incognite, né fingere che non esistano schegge impazzite, né che sia possibile arrivare a Kim pagando quanto stabilito nel contratto – cifra variabile, che va dai 50 in su – o che si presentino con un bonifico pronto di 120 milioni per Osimhen.

