Al Britannique nuovo incontro tra De Laurentiis e gli ultras del Napoli

In serata con i rappresentanti della Curva A e della Curva B. Si discute soprattutto dell’organizzazione della festa scudetto

Prosegue il filo diretto tra Aurelio De Laurentiis e i rappresentanti dei gruppi organizzati dei tifosi del Calcio Napoli. Dopo l’incontro di sabato scorso, sfociato nella fotografia pubblicata su Twitter dal presidente del Napoli, questa sera è in corso un nuovo incontro, sempre all’Hotel Britannique, tra De Laurentiis e i gruppi sia della Curva A sia della Curva B. Il presidente sta accelerando poiché partirà per gli Stati Uniti e non ci sarà per i preparativi della festa scudetto. Che ovviamente seguirà via telefono, partecipando a riunioni, ma quest’incontro è stata l’occasione per parlare direttamente con gli ultras dei futuri festeggiamenti. Risolto invece il problema biglietti per la partita di domani sera, anche per quelli che non hanno la tessera.

