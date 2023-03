Ultras Real Sociedad assaltano bus dei tifosi romanisti (Video)

Agguato ai tifosi romanisti da parte di 40 ultras spagnoli. Avrebbero lanciato oggetti contro il bus, un tifoso è rimasto ferito.

Nemmeno 24 ore dopo, di nuovo gli ultras protagonisti, questa volta in Spagna. Secondo una prima ricostruzione, il clima tranquillo prima della partita di Europa League fra Real Sociedad e Roma è stato sconvolto dall’assalto di alcuni ultras spagnoli contro gli autobus dei tifosi romanisti.

Ancora prima, gli stessi spagnoli si erano scontrati con la polizia. A scatenare la miccia sarebbero stati i sostenitori del club spagnolo che hanno lanciato sedie, bottiglie e oggetti contro le navette che dovevano trasportare i tifosi romanisti presso lo stadio Muncipal de Anoeta.

Allo stadio poi il contatto fra le due tifoseria. Necessario l’intervento della polizia.

Donostia-San Sebastián Incidentes previos al partido de Europa League entre la Real Sociedad y la AS Roma con lanzamiento de bengalas, botellas y piedras a la Ertzaintza Video difundido por RRSS de autor/a desconocid@ pic.twitter.com/hs6MnR3kzu — Gorka 5.81 (@gorka581) March 16, 2023

Repubblica parla di un agguato di 40 ultras spagnoli ai danni di un convoglio di romanisti:

“Mentre un convoglio di romanisti era diretto allo stadio per seguire il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, un gruppo di 40 ultras della Real Sociedad ha attaccato il mezzo. Ne è nato un parapiglia: vetri del mezzo di trasporto in frantumi, un tifoso è rimasto ferito. Ci sarebbero anche un paio di tifosi fermati, anche se ancora la dinamica non è chiarissima.”

Another video of RSF Firm (Real Sociedad 🇪🇸) attacking Roma ultras🇮🇹 tonight! pic.twitter.com/WGvUiimpFV — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) March 16, 2023

Ultras de la Real Sociedad atacando los autobuses que transportaban a los ultras de la Roma antes del encuentro de Europa League en San Sebastián. pic.twitter.com/FL1VIWjPAA — Niporwifi © (@niporwifi) March 16, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata