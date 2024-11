Valentino Rossi: «Se sanguini, Marquez morde più forte, Bagnaia gli ha dimostrato chi è più forte»

“Pecco, volevo dirti che dopo oggi sarò in debito con te per tutta la vita, non so se riuscirò a fare qualcosa di bello come quello che hai fatto te”

“Ciao Pecco, volevo dirti che dopo oggi sarò in debito con te per tutta la vita, non so se riuscirò a fare qualcosa di bello come quello che hai fatto te oggi…“. Perché in pista a Jerez, a “rimbalzare” gli attacchi di Marquez, in sella con Bagnaia c’era anche Valentino Rossi. In una rivalità doppia, a distanza anche temporale. L’intervento successivo in tv, a Sky, spiega molto di quella rivalità anche tecnica.

“Quando Marc l’ha passato alla curva 9, andando un po’ largo e Pecco si è rinfilato alla 10 con un’entrata di quelle che di solito fa Marquez. Lì secondo me gli ha fatto subito capire che voleva vincere lui… Pecco considera Marquez uno degli avversari del campionato e si è visto quale è il suo approccio di quest’anno con Marc: quando lo passa, cerca sempre di ripassarlo. E questo è molto importante perché uno come Marquez tende a mangiarti sopra la testa se vede che sei un po’ meno forte. Se sanguini, ti morde più forte. Alla fine Bagnaia ha fatto tre giri perfetti e ha dimostrato di essere il più bravo a guidare la Ducati. Un pilota completo, ma questo non lo scopriamo oggi. D’altronde il numero che ha davanti al cupolino non lo regalano…”.

“Ho seguito la gara da bordo pista e negli ultimi giri vedevo che Marquez ne aveva di più; soprattutto nelle curve a sinistra riusciva a fare meno strada con la moto meno piegata, segno che aveva un po’ di gomma in più. Poi però quando arrivi lì, devi passare e farlo alla svelta perché altrimenti la gomma davanti si scalda e si gonfia e sorpassare diventa sempre più difficile. Marquez ci ha provato subito, Pecco è stato bravo a rispondergli e lì secondo me ha vinto la gara”.

