Il Guardian sugli scontri tra ultras a Napoli: “sembrava una zona di guerra” 

In un video le scene della guerriglia scatenata dai tifosi tedeschi in città. “Hanno sfidato il divieto che gli era stato imposto”

Le scene della guerriglia tra ultras nelle strade di Napoli, per la partita di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte finiscono sul Guardian. Il quotidiano inglese ha pubblicato un video eloquente, con le immagini degli scontri e i danni provocati alla città. Il titolo del servizio parla di sfida dei tifosi dell’Eintracht al divieto imposto dalla Prefettura e degli scontri con la polizia prima della partita di Champions. Il Guardian descrive le strade cittadine come qualcosa che assomiglia a una zona di guerra.

“Mercoledì le strade di Napoli sembravano una zona di guerra quando sono scoppiati violenti scontri tra i tifosi dell’Eintracht Francoforte e la polizia locale mentre Napoli ed Eintracht si preparavano per l’attesissimo ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I tifosi dell’Eintracht erano stati banditi dalla partita a seguito di disordini durante la partita di andata. Centinaia di tifosi dell’Eintracht senza biglietto sono comunque arrivati ​​in città, scontrandosi con la polizia locale. La polizia in tenuta antisommossa ha usato gas lacrimogeni per disperdere i tifosi che hanno lanciato razzi, sedie e altri proiettili contro gli agenti”.

