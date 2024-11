Tottenham, “è stato bello finché è durato”: a rischio il quarto posto, sei mesi fa potevano vincere la Premier

Telegraph: la luna di miele di 100 giorni di cui ha goduto Postecoglou sembra un lontano ricordo. Il panico quando affrontano top club li ha fregati.

Il Tottenham ha perso in casa il derby del nord di Londra contro l’Arsenal 3-2. Il Telegraph scrive del declino della squadra di Postecoglou, che a inizio stagione avrebbe potuto lottare tranquillamente per il titolo.

Il Tottenham è in difficoltà, quarto posto sempre più lontano

Questo doveva essere il giorno in cui la squadra di Ange Postecoglou, fortificata dal lusso di una preparazione di quindici giorni, doveva escludere l’Arsenal dalla corsa al titolo. Invece, i reds hanno messo fine alla speranza degli Spurs di rientrare tra le prime quattro. Il divario tra le due potrebbe essere di più di 20 punti quando terminerà il campionato. La luna di miele di 100 giorni di cui ha goduto il tecnico australiano sembra un lontano ricordo. Il Tottenham è quinto ma è in difficoltà; una situazione irritante, tutto sommato, per un club che era in cima alla classifica sei mesi fa. Gli Spurs entrano spesso in panico una volta che avversari della qualità dell’Arsenal dominano il gioco; erano sconvolti dopo un loro gol annullato per fuorigioco e l’Arsenal ne ha approfittato, segnando due reti nei successivi 15 minuti. Arteta diventa il quinto allenatore più veloce a raggiungere 100 vittorie nella storia della Premier League. I quattro sopra di lui? Pep Guardiola, José Mourinho, Jurgen Klopp e Sir Alex Ferguson.

Sull’edizione online del Telegraph si legge:

“Il Tottenham è «in trattative con potenziali investitori» nel tentativo di «capitalizzare il nostro potenziale a lungo termine», ha rivelato il presidente Daniel Levy“.

Il club registra una perdita di 86,8 milioni di sterline. Le cause sarebbero gli “investimenti significativi e continui nella squadra di gioco”. Levy ha annunciato che è alla ricerca di un’iniezione di capitale .

“Ha scritto: «Per sfruttare il nostro potenziale a lungo termine, per continuare a investire nelle squadre e intraprendere futuri progetti di capitale, il club richiede un aumento significativo della sua base patrimoniale. Il consiglio e i suoi consulenti, Rothschild & Co, stanno discutendo con potenziali investitori. Qualsiasi proposta di investimento raccomandata richiederebbe il sostegno degli azionisti del club»“.

