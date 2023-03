Suarez: «Dissi a Neymar di non andare al Psg»

Nell’intervista a Placar: «Io, Messi e Neymar siamo la prova che tre stelle insieme possono giocare nella stessa squadra se c’è l’obiettivo di vincere per la squadra».

L’ex attaccante del Barcellona, oggi al Gremio, Luis Suarez ha rilasciato la sua prima intervista da quando gioca in Brasile. Tra gli argomenti trattati c’è ovviamente la parentesi blaugrana dove condivideva il reparto d’attacco con Messi e Neymar. Il tridente del Barcellona è stato considerato come uno dei più forti di tutti i tempi e l’uruguaiano ricorda quel periodo con grande affetto. Di seguito le parole di Suarez:

«La squadra aveva bisogno bisogno di un numero 9. Dissi a Neymar e Messi che sarei venuto per vincere, avere successo e fare cose importanti . Non volevo litigare con loro su punizioni e rigori. Fuori dal campo, quando ci riunivamo per bere mate parlavamo anche di cose non inerenti al calcio».

Continua Suarez sui suoi due ex compagni di squadra:

«Per tutti Messi è il migliore al mondo e per me Neymar è stato il secondo, mi hanno aiutato a vincere la Scarpa d’Oro. Sarò sempre grato a loro. È un’ulteriore prova che tre stelle insieme possono giocare nella stessa squadra se c’è l’obiettivo di vincere per la squadra».

C’è anche tempo per parlare del trasferimento di Neymar al Psg. Suarez ricorda di aver consigliato al brasiliano di non andare in Francia:

«Dissi a Neymar, che l’Inghilterra è migliore. Si sarebbe trovato molto meglio al Manchester City. Ma in Francia?».

Per l’attaccante del Gremio non ci sono dubbi su cosa avrebbe ottenuto Neymar se fosse rimasto al Barcellona, ​​riuscendo ad essere il migliore al mondo:

«Se Neymar fosse rimasto al Barcellona, ​​avrebbe vinto di sicuro un Pallone d’Oro . La mia opinione è che se fosse rimasto al Barcellona avrebbe vinto tutto».

ilnapolista © riproduzione riservata