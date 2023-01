Esordio col botto per Suarez con il Gremio: tripletta in 38 minuti

Non in campionato ma nella finale di Recopa Gaúcha. Il Gremio è una neopromossa in massima serie lo scorso anno dopo un anno in B

Esordio col botto per l’uruguaiano Luis Suarez nella sua nuova avventura brasiliana con la maglia del Gremio (neopromossa in massima serie lo scorso anno dopo un anno in cadetteria). Il primo impegno ufficiale con la maglia degli Imortal è avvenuto in occasione della finale di Recopa Gaúcha, ossia una competizione statale che mette a confronto la vincitrice del campionato dello Stato di Rio Grande do Sul della scorsa stagione e la vincitrice della Copa Federação Gaúcha de Futebol (la seconda manifestazione calcistica dello Stato del Brasile meridionale, alla quale, però, le squadre partecipanti ai livelli superiori del campionato nazionale solitamente non partecipano con la prima squadra, bensì con la propria “academia”…).

La gara tra Gremio (vincitore del Campeonato Gaúcho 2022) e São Luiz (vincitore della Copa FGF) è terminata con la vittoria della squadra allenata da Renato Portaluppi per 4-1 (con le reti realizzate tutte nella prima frazione di gioco) con Suarez (sostituito dopo 61 minuti di gioco) protagonista assoluto, essendosi reso protagonista di una tripletta. La prima marcatura è arrivata dopo circa cinque minuti di gioco con un pregevole pallonetto di esterno destro, la seconda (quella del 3-1) intorno alla mezzora mentre l’ultima rete è stata messa a segno sette minuti più tardi con un destro a volo scoccato all’altezza dello spigolo dell’area del portiere.

Un gran bel biglietto da visita per il trentacinquenne ex Ajax, Liverpool, Barcellona e Atletico Madrid, approdato quest’anno al Gremio dopo la breve parentesi di circa sei mesi trascorsa in patria con la maglia del Nacional di Montevideo.