Draper spiega la vita da Sinner: «Nel tennis di oggi la vera vittoria è restare sani»

Il tennista inglese al Guardian: “Ho solo 22 anni ma ho pensato di smettere, il grande risultato è il mio corpo, continuare a giocare ogni settimana senza crollare”

C’è sottile filo che unisce Sinner e Jack Draper. Il tennis degli infortuni: la paura che il sogno svanisca sul più bello, sempre. Draper a Roma c’è. L’inglese è 40 del mondo, e racconta al Guardian che proprio a causa degli infortuni aveva praticamente deciso di smettere. Il che è paradossale, visto che ha ancora solo 22 anni.

Figlio di Roger Draper, ex amministratore delegato della Lta ha avuto una fruttuosa carriera junior fino alla finale di Wimbledon junior nel 2018. Proprio mentre stava cercando di passare al circuito professionistico, è arrivato durante lockdown, a 18 anni. “Quando sei più giovane, pensi che il tennis sia solo cose straordinarie: Wimbledon, tutto questo genere di cose. Poi esci dagli juniores e vai a vivere il tour e non è affatto così. Devi macinare nei tornei minori. Nessuno sta guardando. A nessuno importa di te. Devi battere giocatori molto, molto bravi fin dall’inizio. Nessun punto. Sembra proprio che tu sia ai piedi della montagna, e vedi l’Everest. Sembra tutto un po’ travolgente e sembra un po’ troppo”.

A 19 anni, ha battuto Djokovic al primo turno di Wimbledon, nel 2021. Nel 2022 ha vinto quattro tornei in quattro mesi ed è entrato in top 100. Ma il suo corpo si è rifiutato di collaborare. Spalla, schiena, anca, caviglia, infortuni in sequenza. “Avevo questa cosa cronica all’anca e ho pensato di fermarmi di nuovo. Onestamente ho davvero pensato a come sarebbe la mia vita se non avessi avuto il tennis. Da quel momento, ho davvero realizzato di nuovo ciò che voglio e ho capito che questo è qualcosa che sono in grado di fare. Ho lavorato davvero duramente per mettere il mio corpo in buono stato. Penso che, anche se i risultati sono stati discreti, il grande risultato è il mio corpo, come riesco a continuare a giocare ogni settimana senza crollare”.

