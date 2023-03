Sarri: «Bene la prima parte, ma poi abbiamo esagerato con il possesso»

A Sky: «Al ritorno dobbiamo avere la stessa forza dei primi 20-25 minuti per 90 minuti, in quel caso lì la potremo recuperare»

Sarri parla ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna per 1-2 della Lazio contro l’Az Alkmaar nella gara di andata di Conference League. Il tecnico toscano ha esordito parlando della partita:

«Ci abbiamo messo del nostro stasera, perché abbiamo fatto bene nella prima parte di partita. Poi abbiamo cambiato atteggiamento palleggiando nella nostra area, rischiando qualcosa di troppo e permettendo agli avversari di fare ciò in cui sono più bravi. Invece di continuare sulla falsa riga della prima parte di gara abbiamo permesso loro di arrivare in area. A volte siamo usciti bene e siamo tornati sul portiere, alla lunga finisci per rischiare qualcosa. Noi abbiamo esagerato per concetto, a volte con 3 passaggi avevamo fatto fuori tre avversari e siamo tornati dal portiere. Va bene uscire da dietro, anche se su questo terreno è duro, oggi però mi è sembrata un’esagerazione».

Sul vice-Immobile

«Come tutti gli allenatori comprerei 50 giocatori, non ci sono state probabilmente le condizioni e abbiamo cercato delle alternative. Per avere un giocatore che prende il posto di Immobile dev’essere un calciatore di grande valore, o altrimenti è inutile. Al ritorno bisogna avere la forza di fare 90′ come i primi 20-25 di stasera, in quel caso lì la possiamo recuperare».

Ai microfoni di Sky Sport si è presentato anche Pedro, che si rammarica per l’occasione sprecata:

«Abbiamo perso due palle e loro hanno fatto due gol, è un peccato ma dobbiamo andare in Olanda e fare una bella partita per andare avanti. Oggi sono arrabbiato per il risultato e anche per il mio errore. Sono sempre contento di segnare ma ora bisogna pensare al Bologna. Impresa al ritorno? Ovvio che dobbiamo fare meglio di oggi, abbiamo avuto delle occasioni ma non le abbiamo concretizzate. Peccato perché era una ottima opportunità per fare risultato, adesso bisogna pensare a vincere la gara di ritorno».

ilnapolista © riproduzione riservata