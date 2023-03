La Lazio perde in casa contro l’Az Alkmaar 1-2, Sarri conferma i suoi timori

I biancocelesti passano in vantaggio grazie al gol di Pedro, ma a fine primo tempo vengono raggiunti dal gol di Pavlidis e nella ripresa superati dal gol di Karkez

La Lazio non ripete la solida prestazione fatta al Maradona lo scorso venerdì. I biancocelesti perdono 1-2 contro l’Az Alkmaar nell’andata degli ottavi di Conference Legue. I laziali passano in vantaggio grazie ad una perla di Pedro al diciottesimo. La squadra di Sarri viene ripresa a fine primo tempo dal gol di Pavlidis e supera al sessantaduesimo dal diagonale del terzino Kerkez.

La Lazio parte bene e dopo il gol di Pedro, che arriva da un recupero di Felipe Anderson che innesca Zaccagni che poi trova lo spagnolo. L’Az Alkmaar non molla e a fine primo tempo trova il gol del pareggio con Pavlidis. La punta pescato libero in area con l’esterno destro buca Maximiano. Nella ripresa la squadra di Sarri cerca subito di tornare in vantaggio ma dopo meno di venti minuti gli olandesi vanno in vantaggio con il sinistro ad incrociare il secondo palo di Karkez, bucando la difesa laziale. Nella mezz’ora rimanente i biancocelesti provano a sfondare, ma senza riuscirci, rischiando anche il contropiede.

Sconfitta per la Lazio in Conference Legue che conferma i timori di Sarri annunciati in conferenza stampa dopo la vittoria di Napoli. La difesa biancoceleste non ha retto a differenza di venerdì, mancando anche negli uomini più importanti. Quasi inesistenti Milikovic-Savic e Luis Alberto.

ilnapolista © riproduzione riservata